Это по богатому...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39
матюки
Дві нових пошесті від УкрГаза:
1: в системі банка втрачено все те що зветься "кодове слово" (для ідентифікації клієнта онлайн і т.і.). Для ідентифікації онлайн зараз треба надавати безліч різних даних.
2: якщо в новітньому онлайн банкінгу клієнт встановлює ліміти на операції з платіжною карткою то сума по кожній операції онлайн показується у валюті рахунка, але насправді то в будь якому випадку гривня. Наприклад ви встановили 50 долярів ліміт в торгівельній мережи по доляровій картці, але фактично буде 50 гривень..зрозуміле, що це може бути неприємним, а за поганих обставин і фатальним....
Інформація отримана шляхом довготривалих перемовин з різними операторками контакт центра
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46
Re: Мегабанк
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50
мегабанк займається телефонним спамерством
десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
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