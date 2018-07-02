Это по богатому...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39
Херсон то Україна?
Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.
Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....
Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
Востаннє редагувалось chieff в Вів 03 лип, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46
Re: Мегабанк
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50
мегабанк займається телефонним спамерством
десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 00:09
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