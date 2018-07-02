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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17

  cheetach написав: при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.

Это по богатому...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39

Херсон то Україна?

Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.

Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....

Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
Востаннє редагувалось chieff в Вів 03 лип, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46

Re: Мегабанк

  chieff написав:УкрГаза:

Чому тут сваритесь?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50

мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
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+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:09

  Квесторе_поверніться написав:
  chieff написав:УкрГаза:

Чому тут сваритесь?


щось пішло не так.... :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 05:45

  chieff написав:Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.

Как уже достали навязыванием украинского языка!!!

Как же Вы общаетесь на форуме, где многие пишут на русском?
Все годы независимости украиномовные создают вражду языковым вопросом.
Цель- переломать через колено, но заставить поменять привычный для русскоязычного украинского населения язык общения на "державну мову".

А это на минуточку, половина людей страны должна постоянно переводить в голове слова, чтобы что-то сказать, то есть не свободно незадумываясь говорить, а мучаясь с переводом, так как мозг привык мыслить на русском.

Задолбали!
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