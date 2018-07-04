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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17

  cheetach написав: при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.

Это по богатому...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39

Херсон то Україна?

Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.

Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....

Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
Востаннє редагувалось chieff в Вів 03 лип, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46

Re: Мегабанк

  chieff написав:УкрГаза:

Чому тут сваритесь?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50

мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 00:09

  Квесторе_поверніться написав:
  chieff написав:УкрГаза:

Чому тут сваритесь?


щось пішло не так.... :)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:18

  chieff написав:Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.

Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....

Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.

вимагати спілкуватися українською мовою маєте право лише в держзакладі.
в приватних закладах спілкуються на тій мові яка дає змогу одному надати обслуговування а іншому отримати.
хай би говорила мовою яка їй зручна а ви яка вам. і чудово розуміли б один одного. в чому проблема?

ЗІ
здається з усієї України лише у Львові і лише у закладах обслуговування законодавчо закріпили обов’язок звертатися до клієнта на українській.
якщо він звісно не висловив бажання спілкуватися на іншій та цю мову знає обслуговуючий персонал.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:24

  chieff написав:Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.

Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....

Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
и вы это так просто оставили?! Надо было полицию вызвать, а лучше СБУ.. Пригласить прессу, телевидение, правый сектор, с14... Облить зелёной кассира, заложить вход в отделение шлакоблоком.. Ну и поехать в Харьков набить морду Шипилову и Субботину.
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