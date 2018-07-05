Это по богатому...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17
Black Jack - White Business
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39
Херсон то Україна?
Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.
Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....
Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
Востаннє редагувалось chieff в Вів 03 лип, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46
Re: Мегабанк
Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50
мегабанк займається телефонним спамерством
десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 00:09
Додано: Чет 05 лип, 2018 13:18
вимагати спілкуватися українською мовою маєте право лише в держзакладі.
в приватних закладах спілкуються на тій мові яка дає змогу одному надати обслуговування а іншому отримати.
хай би говорила мовою яка їй зручна а ви яка вам. і чудово розуміли б один одного. в чому проблема?
ЗІ
здається з усієї України лише у Львові і лише у закладах обслуговування законодавчо закріпили обов’язок звертатися до клієнта на українській.
якщо він звісно не висловив бажання спілкуватися на іншій та цю мову знає обслуговуючий персонал.
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57
чи не звертали увагу, що всі банківськи папери робляться виключно Українською?
Додам, що Україна це єдина країна в світі, де у публічних (не а не виключно державних чи комунальних) закладах усе спілкування поза вибором має бути Українською. Відповідно й у банках. У свою чергу я маю право в єдиній країни світу вимагати Українську в будь-яких банківських установах- що у Ощадбанку, що у КредіАґріколє, а банки забезпечити таке поза вибором. Ст.10 Конституції України.
Додано: Чет 05 лип, 2018 23:29
вимагати ви можете будь-що. хоч кофє з капучіною.
але законодавчо це не закріплено.
бізнес реагує тільки на законодавчі акти або на втрату прибутку. і все.
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