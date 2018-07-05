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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лип, 2018 15:17
cheetach написав:
при этом 10грн будет сниматься с каждого обращения.
Это по богатому...
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:39
Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.
Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....
Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
Востаннє редагувалось chieff
в Вів 03 лип, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:46
chieff написав:
УкрГаза:
Чому тут сваритесь?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 16:50
мегабанк займається телефонним спамерством
десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
+50грн !
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Додано: Вів 03 лип, 2018 00:09
Квесторе_поверніться написав: chieff написав:
УкрГаза:
Чому тут сваритесь?
щось пішло не так....
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Додано: Чет 05 лип, 2018 13:18
chieff написав:
Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.
Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....
Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
вимагати спілкуватися українською мовою маєте право лише в держзакладі.
в приватних закладах спілкуються на тій мові яка дає змогу одному надати обслуговування а іншому отримати.
хай би говорила мовою яка їй зручна а ви яка вам. і чудово розуміли б один одного. в чому проблема?
ЗІ
здається з усієї України лише у Львові і лише у закладах обслуговування законодавчо закріпили обов’язок звертатися до клієнта на українській.
якщо він звісно не висловив бажання спілкуватися на іншій та цю мову знає обслуговуючий персонал.
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mephala
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Додано: Чет 05 лип, 2018 21:57
mephala написав: chieff написав:
Херсон. Регіональне (чи то обласне?)відділення.
Касирка (єдина, бо єдине працююче вікно каси) на заклик спілкуватися Українською
спілкуватися перестала зовсім.
Мабуть дуже образилась на цинізм клієнта.....
Графи , яки буди до заповнення, так і залишились у документі чистими, довелось дописувати власноруч.
вимагати спілкуватися українською мовою маєте право лише в держзакладі.
в приватних закладах спілкуються на тій мові яка дає змогу одному надати обслуговування а іншому отримати.
хай би говорила мовою яка їй зручна а ви яка вам. і чудово розуміли б один одного. в чому проблема?
ЗІ
здається з усієї України лише у Львові і лише у закладах обслуговування законодавчо закріпили обов’язок звертатися до клієнта на українській.
якщо він звісно не висловив бажання спілкуватися на іншій та цю мову знає обслуговуючий персонал.
чи не звертали увагу, що всі банківськи папери робляться виключно Українською?
Додам, що Україна це єдина країна в світі, де у публічних (не а не виключно державних чи комунальних) закладах усе спілкування поза вибором має бути Українською. Відповідно й у банках. У свою чергу я маю право в єдиній країни світу вимагати Українську в будь-яких банківських установах- що у Ощадбанку, що у КредіАґріколє, а банки забезпечити таке поза вибором. Ст.10 Конституції України.
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chieff
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Додано: Чет 05 лип, 2018 23:29
chieff написав:
У свою чергу я маю право в єдиній країни світу вимагати Українську в будь-яких банківських установах- що у Ощадбанку, що у КредіАґріколє, а банки забезпечити таке поза вибором. Ст.10 Конституції України.
вимагати ви можете будь-що. хоч кофє з капучіною.
але законодавчо це не закріплено.
бізнес реагує тільки на законодавчі акти або на втрату прибутку. і все.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 01:59
mephala написав: chieff написав:
У свою чергу я маю право в єдиній країни світу вимагати Українську в будь-яких банківських установах- що у Ощадбанку, що у КредіАґріколє, а банки забезпечити таке поза вибором. Ст.10 Конституції України.
вимагати ви можете будь-що. хоч кофє з капучіною.
але законодавчо це не закріплено.
бізнес реагує тільки на законодавчі акти або на втрату прибутку. і все.
про каву з капучино не прописано. про мову закріплено. Чи банки є частиною суспільного життя? так. є.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
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chieff
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:06
chieff написав:
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
И как из этой расплывчатой фразы следует то, что разговаривать можно только на украинском ?
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