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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:15

[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
ironicPP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:36

  greenozon написав:мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
:mrgreen:



Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:46

  проффесор написав:
  greenozon написав:мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
:mrgreen:



Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав

Сам по собі номер телефону не є персональними даними, тому бази номерів телефонів в розрізі категорій клієнтів і гуляють між установами, продаються/купуються і таке ін.
Faceless
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  #<1 ... 231232233234
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