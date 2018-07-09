[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:15
[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:36
Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:46
Сам по собі номер телефону не є персональними даними, тому бази номерів телефонів в розрізі категорій клієнтів і гуляють між установами, продаються/купуються і таке ін.
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