[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:15
[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:36
Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Вів 10 лип, 2018 09:46
Сам по собі номер телефону не є персональними даними, тому бази номерів телефонів в розрізі категорій клієнтів і гуляють між установами, продаються/купуються і таке ін.
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:37
проффесор
Достать чей-нибудь номер телефона сейчас не проблема. До хоть гугл в помощь...
А сколько программ разных, в том числе последняя нашумевшая(не помню названия)- которая в общее пользование предоставляет все контакты на своем телефоне
Додано: Чет 12 лип, 2018 14:33
ощадный именной сертификат в дол. какие подводные камни?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:06
Додано: Чет 12 лип, 2018 16:14
Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:14
На пред'явника не покривається
Альфа чомусь на такі перейшла (раніше були імеенні) - в чому фішка?
+50грн !
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:08
Альфі валюта непотрібна.
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