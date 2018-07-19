RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 231232233234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:15

[b]логан1919
Кэш почисть. На крайняк удали и заново установи приложение
ironicPP
 
Повідомлень: 68
З нами з: 18.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:36

  greenozon написав:мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
:mrgreen:



Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 03.06.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 09:46

  проффесор написав:
  greenozon написав:мегабанк займається телефонним спамерством

десь дістав (вкрав?) мій тел№ і настирливо пропонував продукти банку...
:mrgreen:



Це називається захист персональних даних по українськи ....
співробітник з банку перебіг в інший банк забрав собою базу клієнтів або просто продав

Сам по собі номер телефону не є персональними даними, тому бази номерів телефонів в розрізі категорій клієнтів і гуляють між установами, продаються/купуються і таке ін.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21321
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 4731 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:37

проффесор
Достать чей-нибудь номер телефона сейчас не проблема. До хоть гугл в помощь...
А сколько программ разных, в том числе последняя нашумевшая(не помню названия)- которая в общее пользование предоставляет все контакты на своем телефоне
Nevo
 
Повідомлень: 239
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:33

ощадный именной сертификат в дол. какие подводные камни?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:06

  Игорь Алексеевич написав:ощадный именной сертификат в дол. какие подводные камни?

Не покрывается фондом. И гривневый тоже.
coulthard
 
Повідомлень: 299
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:14

  coulthard написав:
  Игорь Алексеевич написав:ощадный именной сертификат в дол. какие подводные камни?

Не покрывается фондом. И гривневый тоже.


Именной покрывается
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2022
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:14

На пред'явника не покривається

Альфа чомусь на такі перейшла (раніше були імеенні) - в чому фішка?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2450
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 18:08

  greenozon написав:На пред'явника не покривається

Альфа чомусь на такі перейшла (раніше були імеенні) - в чому фішка?

Альфі валюта непотрібна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25179
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 22:19

Re: Мегабанк

Друзья, кто знает, есть ли у Меги СЕП перевод с текущего счета в грн на другой банк?
смотрю здесь https://www.megabank.ua/articles/curren ... rrency.pdf
4.2. для виконання зовнішніх платежів 0,6% від суми
это оно? :shock:
keep
 
Повідомлень: 78
З нами з: 20.11.13
Подякував: 103 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 231232233234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Ratatui і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3390)
19.07.2018 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.