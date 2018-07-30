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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:38
keep
Да, это оно
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Nevo
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:31
Народ, кто пользовался Visa Infinite? Есть что сказать?
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viture
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