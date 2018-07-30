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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:38

keep
Да, это оно
Nevo
 
Повідомлень: 240
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 13:31

Народ, кто пользовался Visa Infinite? Есть что сказать?
viture
 
Повідомлень: 80
З нами з: 24.07.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:12

Оплачивала через онлайн приложение коммункалку и по нелепой случайности оплатила сумму на прилично больше нужной :shock: , даже скорее по невнимательности... Мне к банку обращаться или уже к адресату? :?:
hvilya
 
Повідомлень: 103
З нами з: 20.12.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:25

hvilya

К поставщику оплачиваемых услуг. Ну платеж уже ж прошел. Вернуть деньги - не вернут, но на следующий период перенесут
Froman
 
Повідомлень: 107
З нами з: 18.02.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49

  Froman написав:hvilya

К поставщику оплачиваемых услуг. Ну платеж уже ж прошел. Вернуть деньги - не вернут, но на следующий период перенесут


То не перенос. Они вообще ничего делать не будут. Смысла к ним обращаться никакого. Просто будет переплата. Начисления сдедующих периодов будут ее уменьшать.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 24.06.15
Подякував: 43 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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