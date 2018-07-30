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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 15:38
keep
Да, это оно
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Додано: Вів 31 лип, 2018 13:31
Народ, кто пользовался Visa Infinite? Есть что сказать?
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:12
Оплачивала через онлайн приложение коммункалку и по нелепой случайности оплатила сумму на прилично больше нужной
, даже скорее по невнимательности... Мне к банку обращаться или уже к адресату?
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hvilya
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:25
hvilya
К поставщику оплачиваемых услуг. Ну платеж уже ж прошел. Вернуть деньги - не вернут, но на следующий период перенесут
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Froman
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49
Froman написав:hvilya
К поставщику оплачиваемых услуг. Ну платеж уже ж прошел. Вернуть деньги - не вернут, но на следующий период перенесут
То не перенос. Они вообще ничего делать не будут. Смысла к ним обращаться никакого. Просто будет переплата. Начисления сдедующих периодов будут ее уменьшать.
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