keep
Да, это оно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:12
Оплачивала через онлайн приложение коммункалку и по нелепой случайности оплатила сумму на прилично больше нужной , даже скорее по невнимательности... Мне к банку обращаться или уже к адресату?
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:25
hvilya
К поставщику оплачиваемых услуг. Ну платеж уже ж прошел. Вернуть деньги - не вернут, но на следующий период перенесут
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:49
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