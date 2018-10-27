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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:40
К слову вот...)))
Нова депозитна програма "МЕГАБАНКУ" "Прогресивний місяць +" визнана кращою депозитною пропозицією українських банків у вересні.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:25
Ще покращили )
Інформація для Вкладників
Шановні клієнти, згідно умов підпункту 2.4.1 договору банківського
строкового вкладу, на даний час прийом грошових коштів на поповнення
вкладів «Прогресивний місяць» та «Прогресивний місяць+» в національній
та іноземній валютах, які відкриті до 04 жовтня 2018 року, припинено
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:58
Re: Мегабанк
мабуть грошами завалили усі відділення, треба розгрести
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:11
Кто знает можно ли получить несколько кредитов сразу? Вообще как там дела с кредитами...
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