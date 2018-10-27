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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 20 вер, 2018 09:39

ruvex
100%
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 11:40

К слову вот...)))

Нова депозитна програма "МЕГАБАНКУ" "Прогресивний місяць +" визнана кращою депозитною пропозицією українських банків у вересні.

https://www.megabank.ua/ua/news/rating20092018
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:25

  Nevo написав:К слову вот...)))

Нова депозитна програма "МЕГАБАНКУ" "Прогресивний місяць +" визнана кращою депозитною пропозицією українських банків у вересні.

https://www.megabank.ua/ua/news/rating20092018


Ще покращили )

Інформація для Вкладників
Шановні клієнти, згідно умов підпункту 2.4.1 договору банківського
строкового вкладу, на даний час прийом грошових коштів на поповнення
вкладів «Прогресивний місяць» та «Прогресивний місяць+» в національній
та іноземній валютах, які відкриті до 04 жовтня 2018 року, припинено

https://www.megabank.ua/articles/deposits/article_04_10_2018.pdf
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:58

Re: Мегабанк

  Aps написав:які відкриті до 04 жовтня 2018 року, припинено


мабуть грошами завалили усі відділення, треба розгрести :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:22

greenozon
Ага, как как у Скруджа Макдака :lol:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:11

Кто знает можно ли получить несколько кредитов сразу? Вообще как там дела с кредитами...
viture
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:46

Мне перевели деньги на старую закрытую карточку, а у меня уже новая. Как получить деньги??
Froman
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:05

  Froman написав:Мне перевели деньги на старую закрытую карточку, а у меня уже новая. Как получить деньги??

Завітати в відділення є можливість?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:56

  Froman написав:Мне перевели деньги на старую закрытую карточку, а у меня уже новая. Как получить деньги??

Картки підв’язані до різних рахунків?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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