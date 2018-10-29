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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52

Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2475
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:15

хуторянка

Та чего, депозит ведь и правда гуд
Nevo
 
Повідомлень: 252
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:19

  klug написав:Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?


Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно
Nevo
 
Повідомлень: 252
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:20

Nevo

Сама спросила - сама ответила :lol:
Nevo
 
Повідомлень: 252
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:03

  Nevo написав:
  klug написав:Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?


Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно

Що є, ІБ? Можете чіткіше думку сформулювати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2475
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:22

  klug написав:
  Nevo написав:
  klug написав:Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?


Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно

Що є, ІБ? Можете чіткіше думку сформулювати?



ИБ в том числе. Да, не в таком виде каком бы хотелось.
Nevo
 
Повідомлень: 252
З нами з: 27.04.11
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 236237238239
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