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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 15:52
Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:15
хуторянка
Та чего, депозит ведь и правда гуд
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Nevo
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:19
klug написав:
Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно
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Nevo
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:20
Nevo
Сама спросила - сама ответила
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:03
Nevo написав: klug написав:
Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно
Що є, ІБ? Можете чіткіше думку сформулювати?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:22
klug написав: Nevo написав: klug написав:
Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно
Що є, ІБ? Можете чіткіше думку сформулювати?
ИБ в том числе. Да, не в таком виде каком бы хотелось.
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Nevo
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:39
klug написав: Nevo написав: klug написав:
Якось тут зовсім нецікаво стало. Як там ІБ поживає, все ще от-от презентують?
Обсудить толком нечего? Думаю вроде как есть, но все ровно спокойно
Що є, ІБ? Можете чіткіше думку сформулювати?
ІБ - это интернет-банкинг, скорую презентацию которого Мегабанк обещает нам еще со времен царя Гороха. Ждем-с
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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