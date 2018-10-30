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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 237238239240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:56

Re: Мегабанк

  Nevo написав:проценты даже очень гуд

Який прОцент?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:02

Nevo

и бывают технические сбои... в мобильном приложении. А так меня по функционалу устраивает процентов на 80%
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Nevo написав:проценты даже очень гуд

Який прОцент?


то есть процентная ставка
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Nevo написав:проценты даже очень гуд

Який прОцент?

По гривне ниже, чем у многих банков.
По валюте такие же, как у многих банков.

На год: 16% в гривне, 5% в долларах, 4% в евро
Еще есть программа лояльности, но она, как всегда, в летаргии.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15

Квесторе_поверніться
https://www.megabank.ua/deposits/progre ... esjac-plus
Это имела ввиду.
Базовая ставка 13%
И каждый месяц по 1% добавляют, получается на пол года. И в последний месяц должно выйти 18,5%
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:37

Всім дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38

  Nevo написав:Квесторе_поверніться
https://www.megabank.ua/deposits/progre ... esjac-plus
Это имела ввиду.
Базовая ставка 13%
И каждый месяц по 1% добавляют, получается на пол года. И в последний месяц должно выйти 18,5%

Ну, так, в итоге это будет эквивалентно 16% годовых на срок 6 месяцев.
В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:46

Re: Мегабанк

  lubopytnaya написав:В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.

Банки в студію...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.

Банки в студію...якщо не секрет?

Не секрет :D
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

Там и по валюте ставки:
4 місяці: 4,5%
7 місяців: 5%
12 місяців: 5,25%

Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов:
+0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн)
+0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:00

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.

Банки в студію...якщо не секрет?

Не секрет :D
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

Там и по валюте ставки:
4 місяці: 4,5%
7 місяців: 5%
12 місяців: 5,25%

Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов:
+0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн)
+0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)

Це в міщан 18% на 7 місяців вимальовується?
Хоча банк в проблемних ходить...але в межах Фонду можна підтримати...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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