Який прОцент?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 16:56
Re: Мегабанк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:02
Nevo
и бывают технические сбои... в мобильном приложении. А так меня по функционалу устраивает процентов на 80%
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:03
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:06
По гривне ниже, чем у многих банков.
По валюте такие же, как у многих банков.
На год: 16% в гривне, 5% в долларах, 4% в евро
Еще есть программа лояльности, но она, как всегда, в летаргии.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:15
Квесторе_поверніться
Это имела ввиду.
Базовая ставка 13%
И каждый месяц по 1% добавляют, получается на пол года. И в последний месяц должно выйти 18,5%
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:37
Всім дякую за інфо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:38
Ну, так, в итоге это будет эквивалентно 16% годовых на срок 6 месяцев.
В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:46
Re: Мегабанк
Банки в студію...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 31 жов, 2018 17:55
Не секрет
Там и по валюте ставки:
4 місяці: 4,5%
7 місяців: 5%
12 місяців: 5,25%
Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов:
+0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн)
+0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:00
Це в міщан 18% на 7 місяців вимальовується?
Хоча банк в проблемних ходить...але в межах Фонду можна підтримати...мабуть.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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