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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 238239240241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 19:41

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.

Банки в студію...якщо не секрет?

Не секрет :D
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/

Там и по валюте ставки:
4 місяці: 4,5%
7 місяців: 5%
12 місяців: 5,25%

Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов:
+0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн)
+0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)

На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:06

  Ukrainian написав:На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце

Вам сюди - вигідно і без ризику.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:20

  klug написав:
  Ukrainian написав:На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце

Вам сюди - вигідно і без ризику.


Я краще туди
Ставки як в укр банках тільки сума гарантування $100,000 і без майданів кожні .... років :wink:

ПС останнє повідомлення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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  #<1 ... 238239240241
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