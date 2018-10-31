Там и по валюте ставки: 4 місяці: 4,5% 7 місяців: 5% 12 місяців: 5,25%
Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов: +0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн) +0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить Маловато за риск получить бумагой в конце
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer