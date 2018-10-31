Мегабанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 19:41
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
В других банках дают 16,5% на срок 4 месяца и 17,5% на срок 7 месяцев.
Банки в студію...якщо не секрет?
Не секрет
https://mistobank.com.ua/ua/consolidated-p-rate/
Там и по валюте ставки:
4 місяці: 4,5%
7 місяців: 5%
12 місяців: 5,25%
Плюс еще и программа лояльности для этих депозитов:
+0,5% к ставке при сумме вклада от 100 000 грн (минимальная сумма 2500 грн)
+0,25% на суму вкладу понад 3 000 доларів США/Євро (минимальная сумма 100 дол/евро)
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Повідомлень: 7217
З нами з: 18.06.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:06
Ukrainian написав:
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Вам
сюди
- вигідно і без ризику.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 2500
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 328 раз.
Профіль
Додано: Сер 31 жов, 2018 20:20
klug написав: Ukrainian написав:
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Вам
сюди
- вигідно і без ризику.
Я краще
туди
Ставки як в укр банках тільки сума гарантування $100,000 і без майданів кожні .... років
ПС останнє повідомлення
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Повідомлень: 7217
З нами з: 18.06.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 514 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 09:59
klug написав: Ukrainian написав:
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Вам
сюди
- вигідно і без ризику.
выгодно и без риска????!!!! шутка года
В Сбере только одна название уже сплошной риск
ironicPP
Повідомлень: 70
З нами з: 18.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Чет 01 лис, 2018 10:02
Ukrainian написав: klug написав: Ukrainian написав:
На 12 мес вкладе можно 5.5% получить
Маловато за риск получить бумагой в конце
Вам
сюди
- вигідно і без ризику.
Я краще
туди
Ставки як в укр банках тільки сума гарантування $100,000 і без майданів кожні .... років
ПС останнє повідомлення
банк Канады? серьезно?
ironicPP
Повідомлень: 70
З нами з: 18.02.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему