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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:57

Re: Мегабанк

Яка цікава картка від банку для розрахунку в інтернеті? Безкоштовно поповнення та обслуговування
tarasum
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Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:59

Мегабанк намерен увеличить уставный капитал на 35% до 835 млн грн.

Как сообщает банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала на собрании 18 декабря.

Мегабанк намерен докапитализироваться на 215 млн грн - с 620 млн грн до 835 млн грн. Номинал одной акции составляет 1 грн.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:50

  tarasum написав:Яка цікава картка від банку для розрахунку в інтернеті? Безкоштовно поповнення та обслуговування


Там выбор есть, что более подходит то и выбирайте
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:51

  tarasum написав:Яка цікава картка від банку для розрахунку в інтернеті? Безкоштовно поповнення та обслуговування


https://www.megabank.ua/cards/private

На вкус и цвет
Nevo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:52

greenozon

для вкладчиков это что-то значит?
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:26

tarasum
Легче перезвонить в контакт центр банка или сходить в отделение. Там подберут подходящее
Froman
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 23:21

  Froman написав:tarasum
Легче перезвонить в контакт центр банка или сходить в отделение. Там подберут подходящее

Хотілося щось перевірене та зручне,на відділенні навішають все що хочуть
tarasum
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  #<1 ... 239240241242
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