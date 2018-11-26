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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:57
Re: Мегабанк
Яка цікава картка від банку для розрахунку в інтернеті? Безкоштовно поповнення та обслуговування
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:59
Мегабанк намерен увеличить уставный капитал на 35% до 835 млн грн.
Как сообщает банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, акционеры рассмотрят увеличение уставного капитала на собрании 18 декабря.
Мегабанк намерен докапитализироваться на 215 млн грн - с 620 млн грн до 835 млн грн. Номинал одной акции составляет 1 грн.
+50грн !
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:50
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:51
На вкус и цвет
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:26
tarasum
Легче перезвонить в контакт центр банка или сходить в отделение. Там подберут подходящее
Додано: Пон 26 лис, 2018 23:21
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