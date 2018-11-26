Froman написав:tarasum Легче перезвонить в контакт центр банка или сходить в отделение. Там подберут подходящее
Хотілося щось перевірене та зручне,на відділенні навішають все що хочуть
Могу предложить карту для личного пользования, стоимость выпуска карты MC Debit 75 грн, расчет в интернете бесплатно, если валюта счёта не отличается от валюты рассчёта, пополнение карты бесплатно через сервис Мегабанк при наличии карты, комиссия за получение Р2Р переводов 1% мин. 10 грн.
Froman написав:tarasum Легче перезвонить в контакт центр банка или сходить в отделение. Там подберут подходящее
Хотілося щось перевірене та зручне,на відділенні навішають все що хочуть
Могу предложить карту для личного пользования, стоимость выпуска карты MC Debit 75 грн, расчет в интернете бесплатно, если валюта счёта не отличается от валюты рассчёта, пополнение карты бесплатно через сервис Мегабанк при наличии карты, комиссия за получение Р2Р переводов 1% мин. 10 грн.
Таку карту не продати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.