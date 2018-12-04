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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:11

  Nevo написав:Квесторе_поверніться

зачем ее продавать

Банка клієнту продає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:43

є якісь новорічні плюшки тута?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:07

  greenozon написав:є якісь новорічні плюшки тута?

Есть! Очередная ёлка :D

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Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:23

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:є якісь новорічні плюшки тута?

Есть! Очередная ёлка :D

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Даже непонятно сколько подарков вообще?

5. Призовий фонд Розіграшу.
Призовий фонд Розіграшу складається з подарунків: штучна ялинка та
набір іграшок (загальний бюджет – 20 тис. грн.). Подарунки вручаються на ЦРВ
директорами ЦРВ, по міським та обласним відділенням Заступником Голови
Правління.


Трёх ЧЕГО?
4. Умови розіграшу.
Для участі в Розіграші необхідно відкрити в період з 12.11.2018 по
19.12.2018 року вклади строком від 3 національній або іноземній валютах.
Кількість переможців обмежена. Співробітники банку не мають права приймати
участі у розіграшу


https://www.megabank.ua/news/news12112018
https://www.megabank.ua/articles/news/news_12_11_2018.pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 21:44

Re: Мегабанк

У нас один из Second hand'ов разыгрывает призы при покупке с 05.12 по 01.01. :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 22:03

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:є якісь новорічні плюшки тута?

Есть! Очередная ёлка :D

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Єтіть калатіть! в Форварда сперли ідею!
там - "сосну кожному!"
http://www.forward-bank.com/about/actions/

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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