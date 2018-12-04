Банка клієнту продає.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:11
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:43
є якісь новорічні плюшки тута?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:07
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:23
Даже непонятно сколько подарков вообще?
Трёх ЧЕГО?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:44
Re: Мегабанк
У нас один из Second hand'ов разыгрывает призы при покупке с 05.12 по 01.01.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:03
Єтіть калатіть! в Форварда сперли ідею!
там - "сосну кожному!"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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