Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:11
Nevo написав: Квесторе_поверніться
зачем ее продавать
Банка клієнту продає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:43
є якісь новорічні плюшки тута?
greenozon
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:07
greenozon написав:
є якісь новорічні плюшки тута?
Есть! Очередная ёлка
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 04 гру, 2018 21:23
Даже непонятно сколько подарков вообще?
5. Призовий фонд Розіграшу.
Призовий фонд Розіграшу складається з подарунків: штучна ялинка та набір іграшок (загальний бюджет – 20 тис. грн.). Подарунки вручаються на ЦРВ директорами ЦРВ, по міським та обласним відділенням Заступником Голови Правління.
Трёх ЧЕГО?
4. Умови розіграшу.
Для участі в Розіграші необхідно відкрити в період з 12.11.2018 по 19.12.2018 року вклади строком від 3 національній або іноземній валютах. Кількість переможців обмежена. Співробітники банку не мають права приймати участі у розіграшу https://www.megabank.ua/news/news12112018 https://www.megabank.ua/articles/news/news_12_11_2018.pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Вів 04 гру, 2018 22:03
Єтіть калатіть! в Форварда сперли ідею!
там - "сосну кожному!"
http://www.forward-bank.com/about/actions/
greenozon
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Подякував: 177 раз.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 14:55
Прислали смс Акционный депо 5.25% в $ и €.
Что то на сайте не вижу такого.
Aps
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:20
Aps написав:
Прислали смс Акционный депо 5.25% в $ и €.
Что то на сайте не вижу такого.
реально так і є. а сайт то таке
17- 5,25- 5,25 на рік
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Сер 05 гру, 2018 15:32
wolt450 написав: Aps написав:
Прислали смс Акционный депо 5.25% в $ и €.
Что то на сайте не вижу такого.
реально так і є. а сайт то таке
17- 5,25- 5,25 на рік
Индивидуальных условий не получится?
Aps
Повідомлень: 2363
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
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