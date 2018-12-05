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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20
Re: Мегабанк
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:45
так на сайте все есть
Додано: Сер 05 гру, 2018 17:05
5.3% в валюте вырисовывается с "пополнением".
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