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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
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Andey
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:45
Andey написав:
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
так на сайте все есть https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija
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Flamingo
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