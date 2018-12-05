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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20

Re: Мегабанк

17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:45

  Andey написав:17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?

так на сайте все есть https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija
Flamingo
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Повідомлень: 1075
З нами з: 20.03.15
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