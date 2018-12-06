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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 241242243244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:20

Re: Мегабанк

17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:45

  Andey написав:17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?

так на сайте все есть https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 17:05

  Flamingo написав:
  Andey написав:17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?

так на сайте все есть https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija


5.3% в валюте вырисовывается с "пополнением".
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:42

  Aps написав:
  Flamingo написав:
  Andey написав:17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?

так на сайте все есть https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija


5.3% в валюте вырисовывается с "пополнением".

да, а в гривне 17.6% на полгода тоже с пополнением.

Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:00

  Andey написав:
  Aps написав:
  Flamingo написав:
5.3% в валюте вырисовывается с "пополнением".

да, а в гривне 17.6% на полгода тоже с пополнением.

Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают

мегабанк это делает регулярно 8)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04

Re: Мегабанк

  Andey написав:Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
100 % !!
Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо . :evil:
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:26

  Боня написав:
  Andey написав:Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
100 % !!
Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо . :evil:

Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая :wink:
Flamingo
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