Andey написав:Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
100 % !! Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо .
Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая