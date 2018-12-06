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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:08
Боня
В точку
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Nevo
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:09
Flamingo
А папики ответственны
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Nevo
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:49
Flamingo написав: Боня написав: Andey написав:
Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
100 % !!
Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо .
Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая
Я обслуживаюсь в банке не первый год всегда мне было все понятно и прозрачно. Все условия размещения депозита и в т.ч. возможность пополнение вклада озвучивается сразу перед заключением договора, менять условия банк конечно же может, но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
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Аристарх
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:33
Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
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Flamingo
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