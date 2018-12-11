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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 242243244245 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 158 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 27 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 52 Всього голосів : 158 Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:08 Боня



В точку Nevo Повідомлень: 264 З нами з: 27.04.11 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:09 Flamingo



А папики ответственны А папики ответственны Nevo Повідомлень: 264 З нами з: 27.04.11 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:49 Flamingo написав: Боня написав: Andey написав: Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают 100 % !!

Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо . 100 % !!Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо .

Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая



Я обслуживаюсь в банке не первый год всегда мне было все понятно и прозрачно. Все условия размещения депозита и в т.ч. возможность пополнение вклада озвучивается сразу перед заключением договора, менять условия банк конечно же может, но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Я обслуживаюсь в банке не первый год всегда мне было все понятно и прозрачно. Все условия размещения депозита и в т.ч. возможность пополнение вклада озвучивается сразу перед заключением договора, менять условия банк конечно же может, но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Аристарх Повідомлень: 212 З нами з: 01.08.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:33 Аристарх написав: но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно? Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно? Flamingo

Повідомлень: 1132 З нами з: 20.03.15 Подякував: 32 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:03 Flamingo написав: Аристарх написав: но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно? Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?

Абсолютно верно. И подобное было не раз и не два. Кроме того до момента, как они начали публиковать на сайте хоть что-то, можно было принести им деньги и они уже в реальном режиме говорили, что программа не допускает пополнение с сегодняшнего числа.

После этого для меня все депо в меге не пополняемые. Абсолютно верно. И подобное было не раз и не два. Кроме того до момента, как они начали публиковать на сайте хоть что-то, можно было принести им деньги и они уже в реальном режиме говорили, что программа не допускает пополнение с сегодняшнего числа.После этого для меня все депо в меге не пополняемые. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6887 З нами з: 03.11.08 Подякував: 375 раз. Подякували: 974 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 10:29 Flamingo написав: Аристарх написав: но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно? Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?





Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае. Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае. Аристарх Повідомлень: 212 З нами з: 01.08.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55 Аристарх написав: Flamingo написав: Аристарх написав: но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее. Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно? Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?





Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае. Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае.

"Что-то пошло не так" не у меня а у банка. Мой опыт меньше вашего, но не помню чтобы банк о прекращении пополнения вкладов сообщал ЗАРАНЕЕ. Всегда в день такого прекращения. А к примеру в этот день человек приехал в банк с деньгами. Да и еще и издалека. Классная ситуевина, правда? "Что-то пошло не так" не у меня а у банка. Мой опыт меньше вашего, но не помню чтобы банк о прекращении пополнения вкладов сообщал ЗАРАНЕЕ. Всегда в день такого прекращения. А к примеру в этот день человек приехал в банк с деньгами. Да и еще и издалека. Классная ситуевина, правда? Flamingo

Повідомлень: 1132 З нами з: 20.03.15 Подякував: 32 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29 Andey написав: 17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без? 17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?

А какой смысл? Если есть больше.. У симы например есть новоричный на полгода,где средняя 17.86% и госовский Банчик. Скоро и у меня в меге заканчивается под фонд, думаю забрать, не решил правда ещё куда. Мисто например предлагает 18% с ежемесячно, но банк маленький и мутки там с до капитализацией.. А какой смысл? Если есть больше.. У симы например есть новоричный на полгода,где средняя 17.86% и госовский Банчик. Скоро и у меня в меге заканчивается под фонд, думаю забрать, не решил правда ещё куда. Мисто например предлагает 18% с ежемесячно, но банк маленький и мутки там с до капитализацией.. логан1919 Повідомлень: 143 З нами з: 15.01.15 Подякував: 7 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 242243244245 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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