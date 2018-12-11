|
|
|
Мегабанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:08
Боня
В точку
-
Nevo
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 27.04.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:09
Flamingo
А папики ответственны
-
Nevo
-
-
- Повідомлень: 264
- З нами з: 27.04.11
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:49
Flamingo написав: Боня написав: Andey написав:
Главное чтобы пополнение не запретили в самый неподходящий момент согласно пункту 2.4.1 договора банковского вклада как они это обычно делают
100 % !!
Только хотел об этом написать , есть у них такая привычка , пополнения отменять , по ранее открытым депо .
Это не привычка, это просто отсутствие у банка банальной солидности. Банк не способен просчитать стоимость ресурсов наперед - вот и пользуется такой уловкой. Если стоимость находится в допустимых для банка "рамках" - они своим правом не пользуются, но как только ресурсы становятся "дороже чем хотелось бы" включается ссылка на заградительный пункт договора. Солидные банки такой ерундой не страдают. Максимум ограничивают пополнение первоначальной сумой вклада в месяц. Но принимать продолжают, хотя им тоже это не выгодно. Ну а мега - она такая
Я обслуживаюсь в банке не первый год всегда мне было все понятно и прозрачно. Все условия размещения депозита и в т.ч. возможность пополнение вклада озвучивается сразу перед заключением договора, менять условия банк конечно же может, но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
-
Аристарх
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 01.08.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:33
Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:03
Flamingo написав: Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
Абсолютно верно. И подобное было не раз и не два. Кроме того до момента, как они начали публиковать на сайте хоть что-то, можно было принести им деньги и они уже в реальном режиме говорили, что программа не допускает пополнение с сегодняшнего числа.
После этого для меня все депо в меге не пополняемые.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6887
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 974 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:29
Flamingo написав: Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае.
-
Аристарх
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 01.08.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 гру, 2018 10:55
Аристарх написав: Flamingo написав: Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
Я рассказывал о своем опыте, и как было у меня. Возможно что-то пошло не так в вашем случае.
"Что-то пошло не так" не у меня а у банка. Мой опыт меньше вашего, но не помню чтобы банк о прекращении пополнения вкладов сообщал ЗАРАНЕЕ. Всегда в день такого прекращения. А к примеру в этот день человек приехал в банк с деньгами. Да и еще и издалека. Классная ситуевина, правда?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 гру, 2018 12:29
Andey написав:
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
А какой смысл? Если есть больше.. У симы например есть новоричный на полгода,где средняя 17.86% и госовский Банчик. Скоро и у меня в меге заканчивается под фонд, думаю забрать, не решил правда ещё куда. Мисто например предлагает 18% с ежемесячно, но банк маленький и мутки там с до капитализацией..
-
логан1919
-
-
- Повідомлень: 143
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|