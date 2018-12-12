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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:35
Stringer написав:
просто вычеркиваем из списка столбовых и используем дальше
так столбовых банков то и нет уже по честному. все мутят в той или иной мере с пополнением.
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mephala
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:38
mephala написав: Stringer написав:
просто вычеркиваем из списка столбовых и используем дальше
так столбовых банков то и нет уже по честному. все мутят в той или иной мере с пополнением.
Чому немає
Львівський швейцар
Сосіс банка
Шаромига
Закарпатський конячник
Фарс з певними обмеженями
Монобанда з серйозними обмеженнями
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:45
логан1919 написав: Andey написав:
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
А какой смысл? Если есть больше.. У симы например есть новоричный на полгода,где средняя 17.86% и госовский Банчик. Скоро и у меня в меге заканчивается под фонд, думаю забрать, не решил правда ещё куда. Мисто например предлагает 18% с ежемесячно, но банк маленький и мутки там с до капитализацией..
У симы (укрэксимбанк) есть новоричный, но у него нет пополнения, а это для меня важно. На руках валюта - ждем января чтобы слить.
Поэтому открыл столб в Меге до июня под 17.6%, ну да будем держать кулачки чтобы в ближайшие пару месяцев пополнение не порезали.
Есть еще на крайняк укргаз с его 17% на полгода с поплнением, но там от 100000 грн надо вносить. Зато в пополнении не имеют права отказать.
Мелкие банки типа Мисто, Глобус и прочие не рассматриваю
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Andey
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:10
Аристарх написав:
он всегда оповещает своих клиентов заранее.
да , да , "заранее"
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:30
Andey написав: логан1919 написав: Andey написав:
17% в гривне на год или 6 мес? с пополнением или без?
А какой смысл? Если есть больше.. У симы например есть новоричный на полгода,где средняя 17.86% и госовский Банчик. Скоро и у меня в меге заканчивается под фонд, думаю забрать, не решил правда ещё куда. Мисто например предлагает 18% с ежемесячно, но банк маленький и мутки там с до капитализацией..
У симы (укрэксимбанк) есть новоричный, но у него нет пополнения, а это для меня важно. На руках валюта - ждем января чтобы слить.
Поэтому открыл столб в Меге до июня под 17.6%, ну да будем держать кулачки чтобы в ближайшие пару месяцев пополнение не порезали.
Есть еще на крайняк укргаз с его 17% на полгода с поплнением, но там от 100000 грн надо вносить. Зато в пополнении не имеют права отказать.
Мелкие банки типа Мисто, Глобус и прочие не рассматриваю
Ну если 17 для вас на полгода нормально - откройтесь в Моне. Проценты ежемесячно. Пополнение в пределах начальной суммы есть. И вносить можно и меньше 100000.
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Flamingo
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:41
Квесторе_поверніться написав: mephala написав: Stringer написав:
просто вычеркиваем из списка столбовых и используем дальше
так столбовых банков то и нет уже по честному. все мутят в той или иной мере с пополнением.
Чому немає
Львівський швейцар
Сосіс банка
Шаромига
Закарпатський конячник
Фарс з певними обмеженями
Монобанда з серйозними обмеженнями
почти все банки с ограниченным ареалом обитания.
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mephala
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Додано: Сер 12 гру, 2018 19:05
Квесторе_поверніться написав: mephala написав: Stringer написав:
просто вычеркиваем из списка столбовых и используем дальше
так столбовых банков то и нет уже по честному. все мутят в той или иной мере с пополнением.
Чому немає
Львівський швейцар
Сосіс банка
Шаромига
Закарпатський конячник
Фарс з певними обмеженями
Монобанда з серйозними обмеженнями
пане Квесторе,огласите топ-5 банчиков по % ставке с ежемесячной выплатой. Может где че новое появилось. Спасибо.
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логан1919
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:28
логан1919 написав:
по % ставке с ежемесячной выплатой.
Лідер Фарс - з Альтернативним + бонус Мінфіну + лояльність Фарсу якщо можна вхопити
Земєля і Міщани - немає в нащих краях - вже призабув
У вищезгаданих ще краще, щомісячна виплата + поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 13 гру, 2018 10:09
Слышала, что рассматривают возможность снятия ограничения. Видимо, много возмущений было. Вот и идут на уступки.
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Nevo
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