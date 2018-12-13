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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:29
тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе
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Andey
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Додано: Чет 13 гру, 2018 16:02
Andey написав:
тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе
так недавно и таську лишали этой привилегии. так что это не показатель что банк должен упасть.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:26
Andey написав:
Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе
Если ознакомлены с условиями гарантированной суммы и последними новостями ветки ВТБ, то ограничений нет.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:35
Flamingo написав: Аристарх написав:
но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?
Я рассказывал о своем личном опыте. И у меня таких проблем не возникало. Ну и не Мегой одной едини. И в других банка не без сюрпризов. Я свой выбор сделал на Меге и меня пока вполне устраивает все
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:51
Andey написав:
тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе
Тревогу пока рано бить. У нас что банк с бюджет выплатами, что без - русская рулетка, кто падет. Тут нужно учитывать, та вот хотя бы инвесторов, кто у кого имеется за спиной
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Аристарх
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