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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 244245246247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:29

  vkladchiik написав:Минфин лишил Мегабанк права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:17

Andey

Неожиданно конечно.Но там написано, что на конкурсной основе. Может в следующем году все возобновят? :?: :roll:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:02

  Andey написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил Мегабанк права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе

так недавно и таську лишали этой привилегии. так что это не показатель что банк должен упасть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:26

  Andey написав: Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе

Если ознакомлены с условиями гарантированной суммы и последними новостями ветки ВТБ, то ограничений нет.
Black Jack - White Business
ruvex
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1
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:35

  Flamingo написав:
  Аристарх написав: но на сколько я знаю, он всегда оповещает своих клиентов заранее.
Значит знания ваши неверны. Я отчётливо помню как в прошлом году моя жена в четверг открыла вклад с пополнением в евро, который собиралась пополнить в понедельник (заканчивается депо в др. банке). Но в пятницу в банке и на сайте висело объявления, что пополнение вкладов с такой ставкой ПРЕКРАЩЕНО. Это по вашему заранее? Получается пополнение годового вклада было возможно всего несколько часов после его открытия. По вашему это солидно?



Я рассказывал о своем личном опыте. И у меня таких проблем не возникало. Ну и не Мегой одной едини. И в других банка не без сюрпризов. Я свой выбор сделал на Меге и меня пока вполне устраивает все
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:51

  Andey написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил Мегабанк права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

тревожный звоночек. Значит теперь точно строго не больше "фонда" тут буду держать. Блин а хотел несколько фондов гривны залить в январе



Тревогу пока рано бить. У нас что банк с бюджет выплатами, что без - русская рулетка, кто падет. Тут нужно учитывать, та вот хотя бы инвесторов, кто у кого имеется за спиной
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:11

Re: Мегабанк

  Аристарх написав:У нас что банк с бюджет выплатами, что без - русская рулетка, кто падет

Банківська система зараз стійка як ніколи.
Вже рік немає банкруцтв банків (ВТБ не рахується - супостат пу сам його злив).
Банки що хочуть піти з ринку йдуть тихо і мирно...достроково розраховуючись з квладниками. Ось зараз Вернум в процесі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:41

Re: Мегабанк

  Аристарх написав:Я рассказывал о своем личном опыте. И у меня таких проблем не возникало.

Понимаете, вот то что Вы написали сейчас и то что написали ранее - это не тождественные вещи. Потому как тот факт, что Вы имели положительный опыт никоим образом не значит, что банк "всегда оповещает своих клиентов заранее." Поскольку опыт 3 форумчан, отписавшихся в этой ветке после Вашего сообщения - свидетельсвует как раз об обратном :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:06

  Flamingo написав:
  Аристарх написав:Я рассказывал о своем личном опыте. И у меня таких проблем не возникало.

Понимаете, вот то что Вы написали сейчас и то что написали ранее - это не тождественные вещи. Потому как тот факт, что Вы имели положительный опыт никоим образом не значит, что банк "всегда оповещает своих клиентов заранее." Поскольку опыт 3 форумчан, отписавшихся в этой ветке после Вашего сообщения - свидетельсвует как раз об обратном :(


Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что "всегда". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка.
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:06

  Аристарх написав:
Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что "всегда". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка.

Рад за Вас что у Вас так положительно. Но чтобы чтобы прекратить бессмысленное переливание из пустого в порожнее, а заодно и Вам не выглядеть балаболом я предлагаю Вам написать немного конкретики. А именно:
1. Если Ваш личный опыт говорит о том что банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" уведомляет об изменении существенных условий договора - в частности о прекращении приема пополнения "вкладов с пополнением" - уточните - насколько именно "ЗАРАНЕЕ" из Вашего опыта это происходит - за час, за день, за неделю, за месяц? Кстати - солидные банки об изменении существенных условий договора уведомляют за 30 дней. Из Вашего опыта в Меге - тут тоже так?
2. Сколько конкретно случаев у Вас было, что Вы вносили вклад в этом банке с пополнением и при действии этого вклада банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" Вас предупредил о том, что прекращает его пополнение?
3. Если действительно в Вашем опыте были эти случаи, что Мега "ЗАРАНЕЕ" уведомлял о прекращении пополнения вкладов - укажите хотя бы примерно месяц и год - подобных действий уведомлений. Тут много форумчан имеющих длительную историю взаимоотношений с Мегой - если Вы действительно правы и банк действительно "ЗАРАНЕЕ" уведомляет вкладчиков - они, думаю, без труда подтвердят если такие факты действительно были. Но пока кроме Вас никто о подобных действиях со стороны банка не отписался. Надеюсь Вы напомните о таких случаях и мы вместе порадуемся какой солидный банк Мегабанк. Более того - у нас есть этот замечательный форум - такие вещи как прекращение приема вклада - тут обычно обсуждаются - вот мы и посмотрим в те месяца когда Ваш опыт говорит что Вас банк уведомлял "ЗАРАНЕЕ" - обсуждалось ли что-то подобное на форуме и насколько это было "ЗАРАНЕЕ".

Надеюсь точными своими ответами Вы в пух и прах разобьете сомневающихся форумчан, подобных мне. :mrgreen:
Ну и чтобы не выглядеть балаболом мне самому - привожу свой пример, "противополжных" действий банка:
10 августа 2017 года моя жена заключила с Мегабанком договор вклада с правом пополнения в Евро. Уже на следующий день - то есть 11.08.2017 года банк уведомил, что им принято решение прекратить прием денег на пополнение вкладов с такой ставкой как был по вкладу моей жены. Об этом случае я писал в ветке форума - вот подтверджение: Мегабанк
Парируете?
Flamingo
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