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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 245246247248

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:38

  Flamingo написав:
  Аристарх написав:
Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что "всегда". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка.

Рад за Вас что у Вас так положительно. Но чтобы чтобы прекратить бессмысленное переливание из пустого в порожнее, а заодно и Вам не выглядеть балаболом я предлагаю Вам написать немного конкретики. А именно:
1. Если Ваш личный опыт говорит о том что банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" уведомляет об изменении существенных условий договора - в частности о прекращении приема пополнения "вкладов с пополнением" - уточните - насколько именно "ЗАРАНЕЕ" из Вашего опыта это происходит - за час, за день, за неделю, за месяц? Кстати - солидные банки об изменении существенных условий договора уведомляют за 30 дней. Из Вашего опыта в Меге - тут тоже так?
2. Сколько конкретно случаев у Вас было, что Вы вносили вклад в этом банке с пополнением и при действии этого вклада банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" Вас предупредил о том, что прекращает его пополнение?
3. Если действительно в Вашем опыте были эти случаи, что Мега "ЗАРАНЕЕ" уведомлял о прекращении пополнения вкладов - укажите хотя бы примерно месяц и год - подобных действий уведомлений. Тут много форумчан имеющих длительную историю взаимоотношений с Мегой - если Вы действительно правы и банк действительно "ЗАРАНЕЕ" уведомляет вкладчиков - они, думаю, без труда подтвердят если такие факты действительно были. Но пока кроме Вас никто о подобных действиях со стороны банка не отписался. Надеюсь Вы напомните о таких случаях и мы вместе порадуемся какой солидный банк Мегабанк. Более того - у нас есть этот замечательный форум - такие вещи как прекращение приема вклада - тут обычно обсуждаются - вот мы и посмотрим в те месяца когда Ваш опыт говорит что Вас банк уведомлял "ЗАРАНЕЕ" - обсуждалось ли что-то подобное на форуме и насколько это было "ЗАРАНЕЕ".

Надеюсь точными своими ответами Вы в пух и прах разобьете сомневающихся форумчан, подобных мне. :mrgreen:
Ну и чтобы не выглядеть балаболом мне самому - привожу свой пример, "противополжных" действий банка:
10 августа 2017 года моя жена заключила с Мегабанком договор вклада с правом пополнения в Евро. Уже на следующий день - то есть 11.08.2017 года банк уведомил, что им принято решение прекратить прием денег на пополнение вкладов с такой ставкой как был по вкладу моей жены. Об этом случае я писал в ветке форума - вот подтверджение: Мегабанк
Парируете?



Я разьясню.
Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все
Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.
Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:42

По депо до банки не може бути претензій договори виконують.
Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.
Чи помиляюсь?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:57

Аристарх

Ну правильно :D
А вообще договор читать внимательно нужно. Что что а у них все по договору, не придраться.
ironicPP
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:04

  Квесторе_поверніться написав:По депо до банки не може бути претензій договори виконують.
Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.
Чи помиляюсь?


Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:08

  hvilya написав:
  Квесторе_поверніться написав:По депо до банки не може бути претензій договори виконують.
Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.
Чи помиляюсь?


Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора



Хорошо если вообще читают :mrgreen:
ironicPP
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:16

  Аристарх написав:Я разьясню.
Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все
Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.
Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори

Примерно такого ответа и ожидал. Надеюсь, что Вы не имеете отношения к Мега-банку, как сотрудник (или его родственник), который попытался вот таким вот способом "защитить честь мундира", потому как в этом случае для банка это было бы совсем "не солидно".
Удачного реального опыта.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:23

  ironicPP написав:
  hvilya написав:
  Квесторе_поверніться написав:По депо до банки не може бути претензій договори виконують.
Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.
Чи помиляюсь?


Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора

Хорошо если вообще читают :mrgreen:

Ух ты какая "хвыля" из "ироникПэПэ" в поддержку Аристарха поднялась :). И все люди зарегистрированные в 2011-2013 годах, но пишущие очень редко. А тут вот решили проявить свое недюжинное "острословие". Вы перед тем как острить хоть в суть дела вникли? Или вы всё время все свои договора перечитываете, а на форум только по команде приходите :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Для Вас и подобных повторю свой тезис - считаю для банка не солидным заключать годовой вклад с пополнением, а уже на следующий день сообщать об отказе его пополнять. И да - я договор читал. Внимательно. И не обвиняю банк в нарушении условий договора. Просто заявляю, что подобные действия - когда в договоре годового вклада с правом пополнения - право пополнения действует всего несколько ДАЖЕ НЕ ДНЕЙ - ЧАСОВ!!! - просто НЕ СОЛИДНЫ.
Сможете доказать обратное?
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 15 гру, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:25

https://www.megabank.ua/news/news12112018

Кто-то учавствует? :D :D
Победителю лично перезвонят, или где искать информацию... :?:
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:35

Flamingo

Уважаемый,мое обращение к вам было? Нет. Каким боком зацепило. И прошу меня не беспокоить своей агрессией. Крику на весть форум
hvilya
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 16:48

Flamingo

Однако интересно! Хейтерить в чуть ли не во всех банках что есть, что это говорит о человеке? Либо он безработный, либо это и есть его работа! Прошу не отвечать и не троллить.
hvilya
 
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