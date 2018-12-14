Аристарх написав: Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что "всегда". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка.
Рад за Вас что у Вас так положительно. Но чтобы чтобы прекратить бессмысленное переливание из пустого в порожнее, а заодно и Вам не выглядеть балаболом я предлагаю Вам написать немного конкретики. А именно: 1. Если Ваш личный опыт говорит о том что банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" уведомляет об изменении существенных условий договора - в частности о прекращении приема пополнения "вкладов с пополнением" - уточните - насколько именно "ЗАРАНЕЕ" из Вашего опыта это происходит - за час, за день, за неделю, за месяц? Кстати - солидные банки об изменении существенных условий договора уведомляют за 30 дней. Из Вашего опыта в Меге - тут тоже так? 2. Сколько конкретно случаев у Вас было, что Вы вносили вклад в этом банке с пополнением и при действии этого вклада банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" Вас предупредил о том, что прекращает его пополнение? 3. Если действительно в Вашем опыте были эти случаи, что Мега "ЗАРАНЕЕ" уведомлял о прекращении пополнения вкладов - укажите хотя бы примерно месяц и год - подобных действий уведомлений. Тут много форумчан имеющих длительную историю взаимоотношений с Мегой - если Вы действительно правы и банк действительно "ЗАРАНЕЕ" уведомляет вкладчиков - они, думаю, без труда подтвердят если такие факты действительно были. Но пока кроме Вас никто о подобных действиях со стороны банка не отписался. Надеюсь Вы напомните о таких случаях и мы вместе порадуемся какой солидный банк Мегабанк. Более того - у нас есть этот замечательный форум - такие вещи как прекращение приема вклада - тут обычно обсуждаются - вот мы и посмотрим в те месяца когда Ваш опыт говорит что Вас банк уведомлял "ЗАРАНЕЕ" - обсуждалось ли что-то подобное на форуме и насколько это было "ЗАРАНЕЕ".
Надеюсь точными своими ответами Вы в пух и прах разобьете сомневающихся форумчан, подобных мне. Ну и чтобы не выглядеть балаболом мне самому - привожу свой пример, "противополжных" действий банка: 10 августа 2017 года моя жена заключила с Мегабанком договор вклада с правом пополнения в Евро. Уже на следующий день - то есть 11.08.2017 года банк уведомил, что им принято решение прекратить прием денег на пополнение вкладов с такой ставкой как был по вкладу моей жены. Об этом случае я писал в ветке форума - вот подтверджение: Мегабанк Парируете?
Я разьясню. Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей. Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори
По депо до банки не може бути претензій договори виконують. Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса. Чи помиляюсь?
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Аристарх написав:Я разьясню. Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей. Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори
Примерно такого ответа и ожидал. Надеюсь, что Вы не имеете отношения к Мега-банку, как сотрудник (или его родственник), который попытался вот таким вот способом "защитить честь мундира", потому как в этом случае для банка это было бы совсем "не солидно". Удачного реального опыта.
Квесторе_поверніться написав:По депо до банки не може бути претензій договори виконують. Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса. Чи помиляюсь?
Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора
Хорошо если вообще читают
Ух ты какая "хвыля" из "ироникПэПэ" в поддержку Аристарха поднялась . И все люди зарегистрированные в 2011-2013 годах, но пишущие очень редко. А тут вот решили проявить свое недюжинное "острословие". Вы перед тем как острить хоть в суть дела вникли? Или вы всё время все свои договора перечитываете, а на форум только по команде приходите Для Вас и подобных повторю свой тезис - считаю для банка не солидным заключать годовой вклад с пополнением, а уже на следующий день сообщать об отказе его пополнять. И да - я договор читал. Внимательно. И не обвиняю банк в нарушении условий договора. Просто заявляю, что подобные действия - когда в договоре годового вклада с правом пополнения - право пополнения действует всего несколько ДАЖЕ НЕ ДНЕЙ - ЧАСОВ!!! - просто НЕ СОЛИДНЫ. Сможете доказать обратное?
Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 15 гру, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.