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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 245246247248 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 158 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 22 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 27 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 52 Всього голосів : 158 Додано: Суб 15 гру, 2018 15:38 Flamingo написав: Аристарх написав:

Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что " всегда ". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка. Я пишу о своем личном опыте, и рад что он положительный. И благо не единственном. И в своем случае я могу утверждать что "". Форумчаны это еще не все вкладчики банка. И это говорит лишь о том, что имеется как негативные, так и позитивные стороны в обслуживании банка.

Рад за Вас что у Вас так положительно. Но чтобы чтобы прекратить бессмысленное переливание из пустого в порожнее, а заодно и Вам не выглядеть балаболом я предлагаю Вам написать немного конкретики. А именно:

1. Если Ваш личный опыт говорит о том что банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" уведомляет об изменении существенных условий договора - в частности о прекращении приема пополнения "вкладов с пополнением" - уточните - насколько именно "ЗАРАНЕЕ" из Вашего опыта это происходит - за час, за день, за неделю, за месяц? Кстати - солидные банки об изменении существенных условий договора уведомляют за 30 дней. Из Вашего опыта в Меге - тут тоже так?

2. Сколько конкретно случаев у Вас было, что Вы вносили вклад в этом банке с пополнением и при действии этого вклада банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" Вас предупредил о том, что прекращает его пополнение?

3. Если действительно в Вашем опыте были эти случаи, что Мега "ЗАРАНЕЕ" уведомлял о прекращении пополнения вкладов - укажите хотя бы примерно месяц и год - подобных действий уведомлений. Тут много форумчан имеющих длительную историю взаимоотношений с Мегой - если Вы действительно правы и банк действительно "ЗАРАНЕЕ" уведомляет вкладчиков - они, думаю, без труда подтвердят если такие факты действительно были. Но пока кроме Вас никто о подобных действиях со стороны банка не отписался. Надеюсь Вы напомните о таких случаях и мы вместе порадуемся какой солидный банк Мегабанк. Более того - у нас есть этот замечательный форум - такие вещи как прекращение приема вклада - тут обычно обсуждаются - вот мы и посмотрим в те месяца когда Ваш опыт говорит что Вас банк уведомлял "ЗАРАНЕЕ" - обсуждалось ли что-то подобное на форуме и насколько это было "ЗАРАНЕЕ".



Надеюсь точными своими ответами Вы в пух и прах разобьете сомневающихся форумчан, подобных мне.

Ну и чтобы не выглядеть балаболом мне самому - привожу свой пример, "противополжных" действий банка:

10 августа 2017 года моя жена заключила с Мегабанком договор вклада с правом пополнения в Евро. Уже на следующий день - то есть 11.08.2017 года банк уведомил, что им принято решение прекратить прием денег на пополнение вкладов с такой ставкой как был по вкладу моей жены. Об этом случае я писал в ветке форума - вот подтверджение:

Парируете? Рад за Вас что у Вас так положительно. Но чтобы чтобы прекратить бессмысленное переливание из пустого в порожнее, а заодно и Вам не выглядеть балаболом я предлагаю Вам написать немного конкретики. А именно:1. Если Ваш личный опыт говорит о том что банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" уведомляет об изменении существенных условий договора - в частности о прекращении приема пополнения "вкладов с пополнением" - уточните - насколько именно "ЗАРАНЕЕ" из Вашего опыта это происходит - за час, за день, за неделю, за месяц? Кстати - солидные банки об изменении существенных условий договора уведомляют за 30 дней. Из Вашего опыта в Меге - тут тоже так?2. Сколько конкретно случаев у Вас было, что Вы вносили вклад в этом банке с пополнением и при действии этого вклада банк "ЗАРАНЕЕ" и "ВСЕГДА" Вас предупредил о том, что прекращает его пополнение?3. Если действительно в Вашем опыте были эти случаи, что Мега "ЗАРАНЕЕ" уведомлял о прекращении пополнения вкладов - укажите хотя бы примерно месяц и год - подобных действий уведомлений. Тут много форумчан имеющих длительную историю взаимоотношений с Мегой - если Вы действительно правы и банк действительно "ЗАРАНЕЕ" уведомляет вкладчиков - они, думаю, без труда подтвердят если такие факты действительно были. Но пока кроме Вас никто о подобных действиях со стороны банка не отписался. Надеюсь Вы напомните о таких случаях и мы вместе порадуемся какой солидный банк Мегабанк. Более того - у нас есть этот замечательный форум - такие вещи как прекращение приема вклада - тут обычно обсуждаются - вот мы и посмотрим в те месяца когда Ваш опыт говорит что Вас банк уведомлял "ЗАРАНЕЕ" - обсуждалось ли что-то подобное на форуме и насколько это было "ЗАРАНЕЕ".Надеюсь точными своими ответами Вы в пух и прах разобьете сомневающихся форумчан, подобных мне.Ну и чтобы не выглядеть балаболом мне самому - привожу свой пример, "противополжных" действий банка:10 августа 2017 года моя жена заключила с Мегабанком договор вклада с правом пополнения в Евро. Уже на следующий день - то есть 11.08.2017 года банк уведомил, что им принято решение прекратить прием денег на пополнение вкладов с такой ставкой как был по вкладу моей жены. Об этом случае я писал в ветке форума - вот подтверджение: Мегабанк Парируете?





Я разьясню.

Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все

Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.

Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори Я разьясню.Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и всеЯ вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори Аристарх Повідомлень: 216 З нами з: 01.08.11 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 15:42 По депо до банки не може бути претензій договори виконують.

Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.

Чи помиляюсь? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 26879 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 15:57 Аристарх



Ну правильно

А вообще договор читать внимательно нужно. Что что а у них все по договору, не придраться. Ну правильноА вообще договор читать внимательно нужно. Что что а у них все по договору, не придраться. ironicPP Повідомлень: 72 З нами з: 18.02.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:04 Квесторе_поверніться написав: По депо до банки не може бути претензій договори виконують.

Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.

Чи помиляюсь? По депо до банки не може бути претензій договори виконують.Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.Чи помиляюсь?



Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора hvilya Повідомлень: 106 З нами з: 20.12.11 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:08 hvilya написав: Квесторе_поверніться написав: По депо до банки не може бути претензій договори виконують.

Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.

Чи помиляюсь? По депо до банки не може бути претензій договори виконують.Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.Чи помиляюсь?



Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора





Хорошо если вообще читают Хорошо если вообще читают ironicPP Повідомлень: 72 З нами з: 18.02.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:16 Аристарх написав: Я разьясню.

Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и все

Я вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.

Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори Я разьясню.Есть банк, есть вкладчик. Владчик выбирает банк, который нравится. Вкладчику не нравится, он выбирает другой банк. Вот и всеЯ вкладчик, который выбрал банк. Делюсь своим опытом, читаю опыт других людей.Глагольствовать, балобольствовать времени нет. Сори

Примерно такого ответа и ожидал. Надеюсь, что Вы не имеете отношения к Мега-банку, как сотрудник (или его родственник), который попытался вот таким вот способом "защитить честь мундира", потому как в этом случае для банка это было бы совсем "не солидно".

Удачного реального опыта. Примерно такого ответа и ожидал. Надеюсь, что Вы не имеете отношения к Мега-банку, как сотрудник (или его родственник), который попытался вот таким вот способом "защитить честь мундира", потому как в этом случае для банка это было бы совсем "не солидно".Удачного реального опыта. Flamingo

Повідомлень: 1151 З нами з: 20.03.15 Подякував: 32 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:23 ironicPP написав: hvilya написав: Квесторе_поверніться написав: По депо до банки не може бути претензій договори виконують.

Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.

Чи помиляюсь? По депо до банки не може бути претензій договори виконують.Але абсолютно не заточені для роботи з фізиками...стара ощадкаса.Чи помиляюсь?



Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора Все верно. Но видимо не все правльно читают условия договора

Хорошо если вообще читают Хорошо если вообще читают

Ух ты какая "хвыля" из "ироникПэПэ" в поддержку Аристарха поднялась . И все люди зарегистрированные в 2011-2013 годах, но пишущие очень редко. А тут вот решили проявить свое недюжинное "острословие". Вы перед тем как острить хоть в суть дела вникли? Или вы всё время все свои договора перечитываете, а на форум только по команде приходите

Для Вас и подобных повторю свой тезис - считаю для банка не солидным заключать годовой вклад с пополнением, а уже на следующий день сообщать об отказе его пополнять. И да - я договор читал. Внимательно. И не обвиняю банк в нарушении условий договора. Просто заявляю, что подобные действия - когда в договоре годового вклада с правом пополнения - право пополнения действует всего несколько ДАЖЕ НЕ ДНЕЙ - ЧАСОВ!!! - просто НЕ СОЛИДНЫ.

Сможете доказать обратное? Ух ты какая "хвыля" из "ироникПэПэ" в поддержку Аристарха поднялась. И все люди зарегистрированные в 2011-2013 годах, но пишущие очень редко. А тут вот решили проявить свое недюжинное "острословие". Вы перед тем как острить хоть в суть дела вникли? Или вы всё время все свои договора перечитываете, а на форум только по команде приходитеДля Вас и подобных повторю свой тезис - считаю для банка не солидным заключать годовой вклад с пополнением, а уже на следующий день сообщать об отказе его пополнять. И да - я договор читал. Внимательно. И не обвиняю банк в нарушении условий договора. Просто заявляю, что подобные действия - когда в договоре годового вклада с правом пополнения - право пополнения действует всего несколько ДАЖЕ НЕ ДНЕЙ - ЧАСОВ!!! - просто НЕ СОЛИДНЫ.Сможете доказать обратное? Востаннє редагувалось Flamingo в Суб 15 гру, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 1151 З нами з: 20.03.15 Подякував: 32 раз. Подякували: 238 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:25 https://www.megabank.ua/news/news12112018



Кто-то учавствует?

Победителю лично перезвонят, или где искать информацию... Кто-то учавствует?Победителю лично перезвонят, или где искать информацию... Nevo Повідомлень: 267 З нами з: 27.04.11 Подякував: 2 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:35 Flamingo



Уважаемый,мое обращение к вам было? Нет. Каким боком зацепило. И прошу меня не беспокоить своей агрессией. Крику на весть форум hvilya Повідомлень: 106 З нами з: 20.12.11 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 гру, 2018 16:48 Flamingo



Однако интересно! Хейтерить в чуть ли не во всех банках что есть, что это говорит о человеке? Либо он безработный, либо это и есть его работа! Прошу не отвечать и не троллить. hvilya Повідомлень: 106 З нами з: 20.12.11 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 245246247248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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