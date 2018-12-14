Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:38
Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07
Re: Мегабанк
Банка не стовбова цікава лиш для відкриття депо коли піймаєш гарну ставку...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:16
Re: Мегабанк
мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04
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