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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:07
Re: Мегабанк
Банка не стовбова цікава лиш для відкриття депо коли піймаєш гарну ставку...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:16
Re: Мегабанк
мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:56
На каком сайте смотрите? Тут уже давно
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:07
Мое сообщение удалили, но в нем я как раз писал, что все было согласно договора. И теперь имею в коллекции договор, который де-юре был оформлен "с правом пополнением", а де-факто - был простым срочным без такого права.
Согласен с теми, кто пишет что банка "не столбовая". Не рассматриваю ее с этой точки зрения в принципе
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