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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 246247248249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04

  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%
Marchuk
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:56

  Marchuk написав:
  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%

На каком сайте смотрите? Тут уже давно https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija - 5,25% ну и 0,05% мега докидывает почти всем (пенсам, тем у кого уже есть вклад, у кого был вклад или за заказ через интернету) - итого 5,3%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:07

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?

Мое сообщение удалили, но в нем я как раз писал, что все было согласно договора. И теперь имею в коллекции договор, который де-юре был оформлен "с правом пополнением", а де-факто - был простым срочным без такого права.
Согласен с теми, кто пишет что банка "не столбовая". Не рассматриваю ее с этой точки зрения в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:17

  Marchuk написав:
  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%

https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija

плюс 0,05% лояльности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:14

Об отмене пополнений...

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?

Согласно примера договора:
2.2. Банк має право:
2.2.2 . Змінювати умови Договору з обов’язковим повідомленням Вкладника у порядку, передбаченому п.п. 2.1.6. Договору.

2.1. Банк зобов'язується:
2.1.6. За 30 (тридцять) календарних днів до внесення змін до Договору, розмістити у загальнодоступних місцях (на інформаційних дошках у відділеннях Банку, сайту Банку, тощо) інформацію про відповідні зміни.
https://www.megabank.ua/articles/deposits/samples/strok_odyn_misyats.pdf

Исходя из прошлого опыта, не всегда в рамках подписанного соглашения банк размещал информацию, а в случаях размещения обозначенные сроки не соблюдались и аспект права здесь также не был учтен должным образом.
В качестве примеров приведу:
viewtopic.php?p=3974999#p3974999
viewtopic.php?p=3975074#p3975074
viewtopic.php?p=3975570#p3975570
viewtopic.php?p=3975574#p3975574
viewtopic.php?p=3975918#p3975918
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 07:47

  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых

http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mpr=forum&mcr=itogi_121218
дядя Caша
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