Что за депо? На сайте смотрел 4,5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:56
На каком сайте смотрите? Тут уже давно
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:07
Мое сообщение удалили, но в нем я как раз писал, что все было согласно договора. И теперь имею в коллекции договор, который де-юре был оформлен "с правом пополнением", а де-факто - был простым срочным без такого права.
Согласен с теми, кто пишет что банка "не столбовая". Не рассматриваю ее с этой точки зрения в принципе
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:17
плюс 0,05% лояльности.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:14
Об отмене пополнений...
Согласно примера договора:
2.2. Банк має право:
2.2.2 . Змінювати умови Договору з обов’язковим повідомленням Вкладника у порядку, передбаченому п.п. 2.1.6. Договору.
2.1. Банк зобов'язується:
2.1.6. За 30 (тридцять) календарних днів до внесення змін до Договору, розмістити у загальнодоступних місцях (на інформаційних дошках у відділеннях Банку, сайту Банку, тощо) інформацію про відповідні зміни.
Исходя из прошлого опыта, не всегда в рамках подписанного соглашения банк размещал информацию, а в случаях размещения обозначенные сроки не соблюдались и аспект права здесь также не был учтен должным образом.
В качестве примеров приведу:
viewtopic.php?p=3974999#p3974999
viewtopic.php?p=3975074#p3975074
viewtopic.php?p=3975570#p3975570
viewtopic.php?p=3975574#p3975574
viewtopic.php?p=3975918#p3975918
Black Jack - White Business
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:47
http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mpr=forum&mcr=itogi_121218
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:48
Re: Мегабанк
Зашел в банк чуть позже этих событий, поэтому не знал, что они оказывается отказывая в пополнении вкладов еще и условия своих же договоров нарушали. Спасибо за инфу. Плюсанул
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