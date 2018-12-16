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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04

  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%
Marchuk
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:56

  Marchuk написав:
  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%

На каком сайте смотрите? Тут уже давно https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija - 5,25% ну и 0,05% мега докидывает почти всем (пенсам, тем у кого уже есть вклад, у кого был вклад или за заказ через интернету) - итого 5,3%
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:07

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?

Мое сообщение удалили, но в нем я как раз писал, что все было согласно договора. И теперь имею в коллекции договор, который де-юре был оформлен "с правом пополнением", а де-факто - был простым срочным без такого права.
Согласен с теми, кто пишет что банка "не столбовая". Не рассматриваю ее с этой точки зрения в принципе
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 23:17

  Marchuk написав:
  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых


Что за депо? На сайте смотрел 4,5%

https://www.megabank.ua/deposits/srokov ... opolnenija

плюс 0,05% лояльности.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 00:14

Об отмене пополнений...

  Квесторе_поверніться написав:Flamingo, ви праві що банка поступає не солідно...але згідно договору.
Погоджуєтесь?

Согласно примера договора:
2.2. Банк має право:
2.2.2 . Змінювати умови Договору з обов’язковим повідомленням Вкладника у порядку, передбаченому п.п. 2.1.6. Договору.

2.1. Банк зобов'язується:
2.1.6. За 30 (тридцять) календарних днів до внесення змін до Договору, розмістити у загальнодоступних місцях (на інформаційних дошках у відділеннях Банку, сайту Банку, тощо) інформацію про відповідні зміни.
https://www.megabank.ua/articles/deposits/samples/strok_odyn_misyats.pdf

Исходя из прошлого опыта, не всегда в рамках подписанного соглашения банк размещал информацию, а в случаях размещения обозначенные сроки не соблюдались и аспект права здесь также не был учтен должным образом.
В качестве примеров приведу:
viewtopic.php?p=3974999#p3974999
viewtopic.php?p=3975074#p3975074
viewtopic.php?p=3975570#p3975570
viewtopic.php?p=3975574#p3975574
viewtopic.php?p=3975918#p3975918
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 07:47

  brainybird написав:мне пришло смс депо в долларах 5.3% годовых

http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mpr=forum&mcr=itogi_121218
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:48

Re: Мегабанк

  ruvex написав:Исходя из прошлого опыта, не всегда в рамках подписанного соглашения банк размещал информацию, а в случаях размещения обозначенные сроки не соблюдались и аспект права здесь также не был учтен должным образом.

Зашел в банк чуть позже этих событий, поэтому не знал, что они оказывается отказывая в пополнении вкладов еще и условия своих же договоров нарушали. Спасибо за инфу. Плюсанул.
ЗЫ. Это кстати просто ОТЛИЧНЕЙШИЙ пример тем, кто тут ратует за то, что надо читать договора. Ведь читать договора надо не только физикам, но и банку. Не так ли ироничные, хвылястые и др. пустобреховые радетели того, что банк "ВСЕГДА" и "ЗАРАНЕЕ" предупреждает об изменении существенных условий договоров?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:40

Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.
viture
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 11:47

Моя карта действительна до первого января 2019. Мне заранее поменяют? Или нужно ждать 01\2019? Кто сталкивался?
viture
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30

Re: Мегабанк

  viture написав:01\2019

Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!
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югин
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