Что за депо? На сайте смотрел 4,5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:04
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:56
На каком сайте смотрите? Тут уже давно
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:07
Мое сообщение удалили, но в нем я как раз писал, что все было согласно договора. И теперь имею в коллекции договор, который де-юре был оформлен "с правом пополнением", а де-факто - был простым срочным без такого права.
Согласен с теми, кто пишет что банка "не столбовая". Не рассматриваю ее с этой точки зрения в принципе
Додано: Суб 15 гру, 2018 23:17
плюс 0,05% лояльности.
Додано: Нед 16 гру, 2018 00:14
Об отмене пополнений...
Согласно примера договора:
2.2. Банк має право:
2.2.2 . Змінювати умови Договору з обов’язковим повідомленням Вкладника у порядку, передбаченому п.п. 2.1.6. Договору.
2.1. Банк зобов'язується:
2.1.6. За 30 (тридцять) календарних днів до внесення змін до Договору, розмістити у загальнодоступних місцях (на інформаційних дошках у відділеннях Банку, сайту Банку, тощо) інформацію про відповідні зміни.
Исходя из прошлого опыта, не всегда в рамках подписанного соглашения банк размещал информацию, а в случаях размещения обозначенные сроки не соблюдались и аспект права здесь также не был учтен должным образом.
В качестве примеров приведу:
viewtopic.php?p=3974999#p3974999
viewtopic.php?p=3975074#p3975074
viewtopic.php?p=3975570#p3975570
viewtopic.php?p=3975574#p3975574
viewtopic.php?p=3975918#p3975918
Black Jack - White Business
Додано: Нед 16 гру, 2018 07:47
http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mpr=forum&mcr=itogi_121218
Додано: Нед 16 гру, 2018 12:48
Re: Мегабанк
Зашел в банк чуть позже этих событий, поэтому не знал, что они оказывается отказывая в пополнении вкладов еще и условия своих же договоров нарушали. Спасибо за инфу. Плюсанул.
ЗЫ. Это кстати просто ОТЛИЧНЕЙШИЙ пример тем, кто тут ратует за то, что надо читать договора. Ведь читать договора надо не только физикам, но и банку. Не так ли ироничные, хвылястые и др. пустобреховые радетели того, что банк "ВСЕГДА" и "ЗАРАНЕЕ" предупреждает об изменении существенных условий договоров?
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:40
Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.
Додано: Пон 17 гру, 2018 11:47
Моя карта действительна до первого января 2019. Мне заранее поменяют? Или нужно ждать 01\2019? Кто сталкивался?
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30
Re: Мегабанк
Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!
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