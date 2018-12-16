Думаю не ошибаюсь если предположу что банк будет работать так же как и вся банковская система. То есть последний полноценный рабочий в этом году 28.12 - первый в следующем 3.01.
Теоретически какие-то операции можно провести в банке 29.12 типа снять деньги, внести депо, погасить кредит, но заплатить куда-то за пределы банка не получится. 2.01 все банки работают без клиентов. Как-то так .
ЗЫ. Если вопрос был о праздничных - католическое рождество - то в субботу 22.12 рабочий день, а понедельник 24.14 выходной.