Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:32
viture написав:
Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.
Думаю не ошибаюсь если предположу что банк будет работать так же как и вся банковская система. То есть последний полноценный рабочий в этом году 28.12 - первый в следующем 3.01.
Теоретически какие-то операции можно провести в банке 29.12 типа снять деньги, внести депо, погасить кредит, но заплатить куда-то за пределы банка не получится. 2.01 все банки работают без клиентов. Как-то так
.
ЗЫ. Если вопрос был о праздничных - католическое рождество - то в субботу 22.12 рабочий день, а понедельник 24.14 выходной.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:23
Flamingo Спасибо! Да, логично, скорее всего как и у всех
viture
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:25
югин написав: viture написав:
01\2019
Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!
Просмотрел что-то случайно, почему-то решил что до первого
. Я так понимаю весь январь могу в любом отделении получить новую. Не знаете, можно заранее заказать?
viture
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Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18
ну, да
Востаннє редагувалось
demichh
в Пон 17 гру, 2018 17:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 16:05
demichh написав: югин написав: viture написав:
01\2019
Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!
Разве? В основном, в таком случае, карта должна работать весь январь.
У чому ви не згодні? У січні планується більше ніж 31 день?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:30
viture написав:
Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.
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