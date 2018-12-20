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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 247248249250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:32

  viture написав:Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.

Думаю не ошибаюсь если предположу что банк будет работать так же как и вся банковская система. То есть последний полноценный рабочий в этом году 28.12 - первый в следующем 3.01.
Теоретически какие-то операции можно провести в банке 29.12 типа снять деньги, внести депо, погасить кредит, но заплатить куда-то за пределы банка не получится. 2.01 все банки работают без клиентов. Как-то так :).
ЗЫ. Если вопрос был о праздничных - католическое рождество - то в субботу 22.12 рабочий день, а понедельник 24.14 выходной.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:23

Flamingo

Спасибо! Да, логично, скорее всего как и у всех
viture
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:25

  югин написав:
  viture написав:01\2019

Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!



Просмотрел что-то случайно, почему-то решил что до первого :lol: . Я так понимаю весь январь могу в любом отделении получить новую. Не знаете, можно заранее заказать?
viture
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:18

ну, да
Востаннє редагувалось demichh в Пон 17 гру, 2018 17:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:05

  demichh написав:
  югин написав:
  viture написав:01\2019

Если на карте написано 01\2019, значит она работает до 31 января, а не до 1 января!

Разве? В основном, в таком случае, карта должна работать весь январь.

У чому ви не згодні? У січні планується більше ніж 31 день?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:30

  viture написав:Кто знает как банк работать в праздничные будет? На сайте инфы пока не видел.


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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:12

https://finclub.net/news/megabank-uveli ... n-grn.html

Из последних новостей :wink:
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  #<1 ... 247248249250
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