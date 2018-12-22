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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:02

  Andey написав:
  wolt450 написав:поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м

на сайте без изменений

Изменения существуют.
https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf 17,5%
https://www.megabank.ua/deposits/loyalty +1%
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23

  ruvex написав:
  wolt450 написав:поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м

Участвовал бы банк в Минфиновской акции бонусов, было бы интереснее.

и кто из банков по валюте больше чем 5,25 на год дает?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:43

  mephala написав:
  ruvex написав:
  wolt450 написав:поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м

Участвовал бы банк в Минфиновской акции бонусов, было бы интереснее.

и кто из банков по валюте больше чем 5,25 на год дает?


Земельный капитал 6% по доллару. Ну это конечно трэш :mrgreen:
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
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VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:24

mephala

http://far.pp.ua/banks/deposits.html

Можна глянути Альянс - 6% рік (від 10К)
https://bankalliance.ua/pages/deposits/ ... 003.12.pdf

чи РВС
5.5% на рік
http://rwsbank.com.ua/info/chastnym-lit ... skikh-lits
Є бонуси пенсіонерам.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:18

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО

отбирают у банка пенсов.
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хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 16:33

  ruvex написав:
  Andey написав:
  wolt450 написав:поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м

на сайте без изменений

Изменения существуют.
https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf 17,5%
https://www.megabank.ua/deposits/loyalty +1%

Выплата % ежемесячно? А то так как-то странно сказано - одинаковая ставка при выплате в конце срока и ежемесячно что ли?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 19:17

Однаково
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wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:02

Re: Мегабанк - не для "столбов"

Это из личного опыта , помните об этом !
Сначала заманять хорошой ставкой - потом "режут" пополнения .
:evil:
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:03

Re: Мегабанк

  VLADPn написав:Земельный капитал 6% по доллару.
нууу , это для тех , у кого "крепкие орешки"
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:04

Re: Мегабанк

  greenozon написав:Можна глянути Альянс - 6% рік
тоже , для "крепко-орешечников" :mrgreen:
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