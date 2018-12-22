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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:02
Andey написав: wolt450 написав:
поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м
на сайте без изменений
Изменения существуют.https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf
17,5%https://www.megabank.ua/deposits/loyalty
+1%
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ruvex
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23
ruvex написав: wolt450 написав:
поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м
Участвовал бы банк в Минфиновской акции бонусов, было бы интереснее.
и кто из банков по валюте больше чем 5,25 на год дает?
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mephala
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:43
mephala написав: ruvex написав: wolt450 написав:
поміняли відсотки сьогодні.
збільшили новорічну лояльність до +1%, зменшили базово валюту
ітого валюта без змін, гривня виросла 18,5% 6-9м, 18% 10-12м
Участвовал бы банк в Минфиновской акции бонусов, было бы интереснее.
и кто из банков по валюте больше чем 5,25 на год дает?
Земельный капитал 6% по доллару. Ну это конечно трэш
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:24
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greenozon
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:18
отбирают у банка пенсов.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Нед 23 гру, 2018 16:33
Выплата % ежемесячно? А то так как-то странно сказано - одинаковая ставка при выплате в конце срока и ежемесячно что ли?
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ishvara
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Додано: Нед 23 гру, 2018 19:17
Однаково
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:02
Это из личного опыта , помните об этом !
Сначала заманять хорошой ставкой - потом "режут" пополнения .
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:03
VLADPn написав:
Земельный капитал 6% по доллару.
нууу , это для тех , у кого "крепкие орешки"
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Додано: Нед 23 гру, 2018 20:04
greenozon написав:
Можна глянути Альянс - 6% рік
тоже , для "крепко-орешечников"
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