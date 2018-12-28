самі круті "орешкі" як не дивно не в мужика (на цьому форумі), а в мадам Любопитної.
нам ще вчитись і вчитись!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 гру, 2018 20:18
Re: Мегабанк
самі круті "орешкі" як не дивно не в мужика (на цьому форумі), а в мадам Любопитної.
нам ще вчитись і вчитись!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 гру, 2018 08:17
Был прогрессивный месяц со ставкой 2,5/3,5/4,5 , теперь вклад не лонгируется так как % у них изменился - теперь проверим мегу на плешивость,заберем валюту,принесем национальную.
никому не верю
Додано: Пон 24 гру, 2018 13:12
Re: Мегабанк
Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:21
Re: Мегабанк
В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января, переводите бабушек и дедушек в другие банки, кто не переведет, пенсию выплатят на почту с очередями!
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Додано: Суб 29 гру, 2018 04:29
Додано: Суб 29 гру, 2018 07:30
Це офіційно запитати можна цидулою в відділенні.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 07:41
Tegularius
щось хімічить банк, от і влетів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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