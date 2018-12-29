RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 249250251252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 20:18

Re: Мегабанк

  Боня написав:тоже , для "крепко-орешечников"


самі круті "орешкі" як не дивно не в мужика (на цьому форумі), а в мадам Любопитної.

нам ще вчитись і вчитись!

:)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 08:17

Был прогрессивный месяц со ставкой 2,5/3,5/4,5 , теперь вклад не лонгируется так как % у них изменился - теперь проверим мегу на плешивость,заберем валюту,принесем национальную.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:12

Re: Мегабанк

  sens написав:заберем валюту,принесем национальную.

золотые слова (с)
Andey
 
Повідомлень: 832
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:21

Re: Мегабанк

В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января, переводите бабушек и дедушек в другие банки, кто не переведет, пенсию выплатят на почту с очередями!


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 167
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 04:29

  vadymbanker написав:В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января,

В чем причина этого, интересно?
Tegularius
 
Повідомлень: 761
З нами з: 11.02.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:30

  Tegularius написав:
  vadymbanker написав:В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января,

В чем причина этого, интересно?

Це офіційно запитати можна цидулою в відділенні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27096
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 07:41

Tegularius

https://www.pfu.gov.ua/kv/39160-shhodo- ... -megabank/

щось хімічить банк, от і влетів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 01.06.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:44

Re: Мегабанк

Tegularius написав:
  vadymbanker написав:В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января,

В чем причина этого, интересно?
Балансы банка грязные, почти 300%(самый большой показатель в Украине) инсайдерских кредитов.


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 167
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 21:47

  vadymbanker написав:
Tegularius написав:В чем причина этого, интересно?
Балансы банка грязные, почти 300%(самый большой показатель в Украине) инсайдерских кредитов.

Неудивительно, банк то завязан на Турбоатом.
ishvara
 
Повідомлень: 1297
З нами з: 09.12.12
Подякував: 189 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 22:31

  greenozon написав:Tegularius

https://www.pfu.gov.ua/kv/39160-shhodo- ... -megabank/

щось хімічить банк, от і влетів


Мега с Кредит- днипром жестко нарушают нормативы


(Н7), который должен составлять не больше 25%. Норматив нарушили: банк «Пивденный» (25,98%), Сбербанк (28,26%), Укрэксимбанк (32,37%), Альфа-Банк (35,63%), Укрсоцбанк (36,67%), Аккордбанк (51,38%), Индустриалбанк (54,12%), Первый инвестиционный банк (71,13%), Проминвестбанк (112,25%), Банк Кредит Днепр (130,07%), Мисто Банк (168,96%).



Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 14 банков: Полтава-банк (27,8%), банк «Клиринговый дом» (28,41%), Поликомбанк (37,34%), Банк Кредит Днепр (45,29%), банк «Украинский капитал» (46,58%), Аккордбанк (51,97%), Асвио Банк (64,85%), ПУМБ (80,25%), Вернум Банк (80,93%), Юнекс Банк (93,8%), Мисто Банк (151,02%), Первый инвестиционный банк (153,66%), Банк инвестиций и сбережений (212,83%), Мегабанк (252,14%).


https://finclub.net/news/spisok-narushitelej-normativov-sokratilsya-do-23-bankov.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 06.04.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 249250251252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, Computer, Fylhtq, kostya77, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.