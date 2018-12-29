vadymbanker написав:В пенсионом фонде подтвердили что пенсии не будут выплачиваться через Мегабанк с января,
В чем причина этого, интересно?
Це офіційно запитати можна цидулою в відділенні.
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(Н7), который должен составлять не больше 25%. Норматив нарушили: банк «Пивденный» (25,98%), Сбербанк (28,26%), Укрэксимбанк (32,37%), Альфа-Банк (35,63%), Укрсоцбанк (36,67%), Аккордбанк (51,38%), Индустриалбанк (54,12%), Первый инвестиционный банк (71,13%), Проминвестбанк (112,25%), Банк Кредит Днепр (130,07%), Мисто Банк (168,96%).
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 14 банков: Полтава-банк (27,8%), банк «Клиринговый дом» (28,41%), Поликомбанк (37,34%), Банк Кредит Днепр (45,29%), банк «Украинский капитал» (46,58%), Аккордбанк (51,97%), Асвио Банк (64,85%), ПУМБ (80,25%), Вернум Банк (80,93%), Юнекс Банк (93,8%), Мисто Банк (151,02%), Первый инвестиционный банк (153,66%), Банк инвестиций и сбережений (212,83%), Мегабанк (252,14%).