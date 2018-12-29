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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 250251252253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
52
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:35

Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн. Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:24

Вроде как еще будут пересматривать все в Пенсионном фонде. Правда\нет. Поживем увидим.
kirillDot
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:25

Из последних большой плюс это увеличение капитала.
kirillDot
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:28

И вообще, ребят... форумчане! С наступающим! Стабильности всем нам и меньше переживаний!)
kirillDot
 
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