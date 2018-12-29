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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:35
Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн. Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:24
Вроде как еще будут пересматривать все в Пенсионном фонде. Правда\нет. Поживем увидим.
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:28
И вообще, ребят... форумчане! С наступающим! Стабильности всем нам и меньше переживаний!)
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